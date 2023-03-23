تراجع بأسعار الأسهم الأوروبية الخميس

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رياض - احمد صلاح - تراجعت المؤشرات الأوروبية في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بعد قرارات عدد من البنوك المركزية حول أسعار الفائدة.



وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.21 بالمئة مسجلاً 446 نقطة، حسب ما أوردته شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.



فيما، انخفض مؤشر داكس الألماني بأقل من 0.1 بالمئة عند 15210 نقاط، بينما تراجع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.89 بالمئة عند 7499 نقطة، أما مؤشر كاك الفرنسي فصعد بنحو 0.11 بالمئة إلى 7139 نقطة.



وقادت أسهم البنوك الخسائر في البورصة الأوروبية وسط تراجعها بنحو 2.5 بالمئة، فيما انخفضت أسهم شركات البناء والنفط والغاز بأكثر من 1 بالمئة.