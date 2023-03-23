انت الان تتابع خبر ارتفاع ملحوظ على أسعار الخضار بأول أيام رمضان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أصناف رئيسية من الخضار في السوق المركزي ارتفاعا ملحوظا اليوم الخميس أول أيام شهر رمضان الفضيل.



ومن خلال نشرة نشرة السوق المركزي ارتفع سعر البصل 15 قرشا للكيلو، والخيار 15 قرشا، والأسود العجمي 5 قروش ، والبطاطا 5 قروش .



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، حيث بلغ سعر كيلو البصل الناشف من 40 الى 48 قرشا، البندورة من 10 إلى 25 قرشا، البطاطا 25 -35 قرشا، الخيار من 65 الى 90، والأسود العجمي من 15- 25 قرشا، الليمون من 40 -60 قرشا، الموز من 60 -90 قرشا، التفاح 5- الى 1.10 قروش.



وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي، اليوم الخميس، 3364.841طن، توزعت على 2600.585 طن خضار،500.139 طن فواكه، و264.117 طن ورقيات.