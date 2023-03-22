انت الان تتابع خبر الأردن .. أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي قبل رمضان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الخضار استقرارا نسبيا اليوم الأربعاء في السوق المركزي قبيل شهر رمضان المبارك.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، حيث بلغ سعر كيلو البصل الناشف من 25 – 35 قرشا، والبندورة من 12 إلى 25 قرشا، والبطاطا 25 -30 قرشا والخيار من 40 – 80 قرشا، والأسود العجمي من 10- 20 قرشا والليمون من 40 -60 قرشا، والموز من 60 -90 قرشا والتفاح من 50 إلى 110 قرشا.



وكما بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي اليوم، 2571.586 طن، توزعت على 1991.197 طن خضار،319.129 طن فواكه، و 261.26 طن ورقيات.