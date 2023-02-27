انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر.. تراجع في البنك الأهلي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم في مصر، مع بداية التداول الصباحي الإثنين 27 فبراير 2023، وتراجع بشكل طفيف في البنك الأهلي المصري، وذلك مع بداية التداول اليوم مقارنة بأمس.

سعر الدولار اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل سعر الدولار اليوم في مصر، أمام الجنيه المصري، مع بداية التداول الصباحي، الإثنين 27 فبراير 2023:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

– استقر سعر الدولار صباح اليوم في البنك المركزي المصري، عند قيمة 30.48 جنيه للشراء، و30.58 للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

واصل سعر الدولار صباح اليوم الإثنين الموافق 27 فبراير 2023، تراجعه الكبير في السوق السوداء، في ظل استقراره الكبير في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم تحديث يومي لايف

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل نحو 30.42 جنيه للشراء، 30.52 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

سجل نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل نحو 30.42 جنيه للشراء، 30.52 للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

سجل نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي

سجل نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سجل نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدُّوَليّ

سجل نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم في ميد بنك

سجل نحو 30.55 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.