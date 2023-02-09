سعر الريال السعودي اليوم الخميس.. بيصبح على المعتمرين

سعر الريال السعودي بالمصري

في السطور التالية، يستعرض “دوت الخليج”، لقرائه ومتابعيه، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، صباح اليوم الخميس 9 فبراير 2023 في البنوك والمصارف العاملة في السوق المصري.

لا شك أن أسعار العملات العربية والأجنبية، تمر باضطراب وتذبذب كبير خلال المدة الحالية، لا سيما بعد قرارات البنوك المركزية في العديد من الدول، وخلال المدة الحالية، يواصل الريال السعودي استقراره وثباته على سعر صرف أول الشهر الحالي دون تغير.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي نحو 8.79 جنيه للشراء، و8.85 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر، نحو 8.80 جنيه للشراء، و8.90 جنيه للبيع

سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدُّوَليّ CIB نحو 8.92 جنيه للشراء، و8.98 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.80 جنيه للشراء، و8.90 جنيه للبيع.