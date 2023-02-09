سعر الريال السعودي اليوم الخميس.. بيصبح على المعتمرين

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رياض - احمد صلاح - بدأت البنوك والمصارف العاملة في مصر، مع صباح اليوم الخميس 9 فبراير 2023، باستقرار في سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، مقارنة بالسعر أمس، لتواصل العملة السعودية استقرارها وثباته أمام العملة المصرية لليوم التاسع على التوالي.
سعر الريال السعودي اليوم
في السطور التالية، يستعرض “دوت الخليج”، لقرائه ومتابعيه، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، صباح اليوم الخميس 9 فبراير 2023 في البنوك والمصارف العاملة في السوق المصري.
سعر الريال السعودي بالمصري
لا شك أن أسعار العملات العربية والأجنبية، تمر باضطراب وتذبذب كبير خلال المدة الحالية، لا سيما بعد قرارات البنوك المركزية في العديد من الدول، وخلال المدة الحالية، يواصل الريال السعودي استقراره وثباته على سعر صرف أول الشهر الحالي دون تغير.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
سجل سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي نحو 8.79 جنيه للشراء، و8.85 جنيه للبيع.
سجل سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر، نحو 8.80 جنيه للشراء، و8.90 جنيه للبيع
سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدُّوَليّ CIB نحو 8.92 جنيه للشراء، و8.98 جنيه للبيع.
سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.80 جنيه للشراء، و8.90 جنيه للبيع.