انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الإثنين 6 فبراير.. شوف الكيلو وصل لكام؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض سعر السكر اليوم، الإثنين الموافق 6 فبراير في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر السكر منذ يومين، وسعر السكر أول الشهر، كما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر السكر اليوم

سعر طن السكر الأبيض

سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 18100 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.

أسعار الجلوكوز

كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 18000 جنيه لسعر الطن الواحد.

أسعار النشا الغذائي

واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 19000 جنيه لسعر الطن الواحد.

كيلو السكر بكام اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 21 جنيها.

سعر السكر في التموين

سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيها، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.

أسعار السكر اليوم عالميا

استقرت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، وسجل عقد مارس 2023 نحو 21.24 سنت للرطل، وثبت عقد مايو 2023 بنسبة؛ ليسجل 19.99 سنت للرطل.

فيما قفزت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن، وارتفع عقد تداول شهر مارس 2023، ليصل إلى 553 دولار للطن، بمقدار ارتفاع 1.70 دولار، أي بنسبة 0.31%، وصعد عقد تداول مايو 2023 ليسجل 557.40 دولار للطن، بارتفاع قدره 2.10 دولار.