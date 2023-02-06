سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين.. وسع للكبير

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رياض - احمد صلاح - يواصل سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 6 فبراير 2023، الثبات والاستقرار الملحوظ، منذ الخميس الماضي، لا سيما عقب تثبيت أسعار الفائدة، من البنك المركزي المصري، إذ شهد سعر صرف العملة الكويتية استقرارًا أمام العملة المصرية، دون زيادة جديدة.

سعر الدينار الكويتي

“دوت الخليج”، يرصد في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 6 فبراير 2023، في البنوك والمصارف المصرية:

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

سجلت أسعار الدينار الكويتي، أمام الجنيه المصري، صباح اليوم الإثنين في البنوك والمنافذ الرسمية، استقرارا، وفي الوقت نفسه، شهدت تراجعا كبيرًا في السوق السوداء.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

استقر الدينار في البنك المركزي، صباح اليوم الإثنين عند سعر صرف 97.69 جنيه للشراء، وسعر 97.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

تباين سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، عند نحو 94.08 جنيه للشراء، وسعر 97.68 جنيه للبيع.

استقر سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي عند نحو 92.96 جنيه للشراء، وسعر 99.10 للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، نحو 90.27 جنيه للشراء، 97.93 جنيه للبيع.

شهد سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 94.85 جنيه للشراء، وسعر 98.00 جنيه للبيع.

تباين الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، عند سعر صرف 93.96 جنيه للشراء، وسعر 97.93 جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، إلى نحو 94.06 جنيه للشراء، وسعر 97.67 جنيه للبيع.