انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم الجمعة 3 فبراير.. كيلو البلطي اتجنن خالص والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر السمك اليوم الجمعة، الموافق 3 فبراير 2023، بالرغم من انخفاضها خلال الفترة الماضية، ويكون ذلك بالمقارنة بسعر السمك أمس، وسعر السمك أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير، تزامنا مع زيادة البحث عنها، وجاءت على النحو التالي.

سعر كيلو السمك البلطي اليوم

كما تراوح سعر قشر البياض ما بين 70 إلى 100 جنيه، وسعر المكرونة السويسي من 65 إلى 105 جنيهات، وسعر البرانيس الإسكندراني 65 إلى 105 جنيهات، وسعر البياض الأملس مقس 1 من 60 إلى 100 جنيه، أما سعر قراميط من 10 إلى 20 جنيها.

حيث تراوح سعر كيلو البلطي مقاس 1 ما بين 39 جنيها إلى 47 جنيها، أما عن سعر البلطي مقاس 2، تراوح ما بين 36 جنيها و38 جنيها، وسعر البلطي الأسواني تراوح ما بين 20 جنيها و45 جنيها، والفيليه البلطي تراوح ما بين 30 جنيها و170 جنيها.

أسعار السمك اليوم

فيما تراوح سعر الثعابين من 50 إلى 250 جنيها، وسعر المكرونة الخليجي من 32 إلى 52 جنيها، وسعر المكرونة المجمدة من 30 إلى 40 جنيها، وسعر سمك موسى من 155 إلى 265 جنيها، وسعر السبيط من 110 إلى 230 جنيها.