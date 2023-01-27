انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27 يناير.. البتلو بـ 210 جنيه “اشتري ياست الكل” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم اليوم، الجمعة الموافق 27 يناير 2023 في الأسواق المحلية، كما تختلف تلك الأسعار التالية حسب المنطقة والأخرى، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أول أمس، وأسعار اللحوم أول الأسبوع، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم