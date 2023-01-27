انت الان تتابع خبر الدينار البحريني ولع.. أسعار العملات اليوم أمام الجنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصري، ثباتها واستقرارها مقارنة بـ أسعار العملات أمس، في ظل توقف حركة التداول المباشر، بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك والمصارف العاملة في مصر يومي الجمعة والسبت، إذ سجلت العملات ثباتا مقارنة بأسعار أمسِ الذي انخفضت في أمام الجنيه.

أسعار العملات اليوم