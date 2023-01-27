مال وأعمال

الدينار البحريني ولع.. أسعار العملات اليوم أمام الجنيه

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رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصري، ثباتها واستقرارها مقارنة بـ  أسعار العملات أمس، في ظل توقف حركة التداول المباشر، بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك والمصارف العاملة في مصر يومي الجمعة والسبت، إذ سجلت العملات ثباتا مقارنة بأسعار أمسِ الذي انخفضت في أمام الجنيه.

أسعار العملات اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار العملات اليوم الجمعة، أمام الجنيه المصري في ظل توقف حركة التداول المباشر في البنوك والمصارف.

سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك الأهلي

سجل سعر للشراء 29.5، وللبيع 29.55

الين الياباني اليوم

شراء 22.6449،بيع 22.8743

الكورن النرويجي

سجل شراء 2.9903، وبيع 3.0112

الدولار الكندي اليوم

سجل للشراء 22.3081، وللبيع 22.3953

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سعر الجنيه الاسترليني للشراء 36.402، وللبيع 36.5709

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو للشراء 32.259 وللبيع 32.3759

الكرونا السويدي

شراء 2.8565، بيع 2.876

الفرنك السويسري الآن

شراء 32.1165، بيع 32.3014

الكرون الدنماركي

شراء 4.3371، وبيع 4.3531

سعر الدولار الأسترالي

شراء 20.664، بيع 20.8066

أسعار العملات العربية

سعر الريال القطري الآن

شراء 7.6923،بيع 8.2252

سعر الدينار البحرينى

شراء 77.5194،وبيع 79.7167

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

سعر شراء الدينار الكويتي 94.8467،بيع  98.2829

الدرهم الإماراتي الآن

شراء 8.1728،وبيع 8.1815

سعر الريال العماني

شراء 76.1421،بيع 78.0519

سعر الدينار الأردنى

سعر شراء الدينار الأردني 41.7246، بيع الدينار الأردني 42.3418

سعر الريال السعودي الآن

سعر الريال السعودي للشراء 7.9761،سعر الريال السعودي للبيع 8.0005
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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