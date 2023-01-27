الدينار البحريني ولع.. أسعار العملات اليوم أمام الجنيه

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصري، ثباتها واستقرارها مقارنة بـ أسعار العملات أمس، في ظل توقف حركة التداول المباشر، بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك والمصارف العاملة في مصر يومي الجمعة والسبت، إذ سجلت العملات ثباتا مقارنة بأسعار أمسِ الذي انخفضت في أمام الجنيه.
أسعار العملات اليوم
سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك الأهلي
سجل سعر للشراء 29.5، وللبيع 29.55
الين الياباني اليوم
شراء 22.6449،بيع 22.8743
الكورن النرويجي
سجل شراء 2.9903، وبيع 3.0112
الدولار الكندي اليوم
سجل للشراء 22.3081، وللبيع 22.3953
سعر الجنيه الاسترليني اليوم
سعر الجنيه الاسترليني للشراء 36.402، وللبيع 36.5709
سعر اليورو اليوم
سعر اليورو للشراء 32.259 وللبيع 32.3759
الكرونا السويدي
شراء 2.8565، بيع 2.876
الفرنك السويسري الآن
شراء 32.1165، بيع 32.3014
الكرون الدنماركي
شراء 4.3371، وبيع 4.3531
سعر الدولار الأسترالي
شراء 20.664، بيع 20.8066
أسعار العملات العربية
سعر الريال القطري الآن
شراء 7.6923،بيع 8.2252
سعر الدينار البحرينى
شراء 77.5194،وبيع 79.7167
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري
سعر شراء الدينار الكويتي 94.8467،بيع 98.2829
الدرهم الإماراتي الآن
شراء 8.1728،وبيع 8.1815
سعر الريال العماني
شراء 76.1421،بيع 78.0519
سعر الدينار الأردنى
سعر شراء الدينار الأردني 41.7246، بيع الدينار الأردني 42.3418
سعر الريال السعودي الآنسعر الريال السعودي للشراء 7.9761،سعر الريال السعودي للبيع 8.0005