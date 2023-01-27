انت الان تتابع خبر عاجل| سعر بورصة الدواجن اليوم.. انخفاض البيضا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت سعر بورصة الدواجن اليوم الجمعة 27 يناير 2023، تراجعًا طفيفًا في سعر الفراخ البيضاء، إذ انخفضت بفقيمة وصلت إلى 5 جنيهات في الكيلو، في خطوة جيدة تزيد من رغبة المواطنين في الشراء، بعد طمأنتهم بأن الأسعار في طريقها للتراجع، لتستقر الأسعار خلال صباح اليوم تزامنًا مع احتفالات المصريين بأعياد الشرطة وذكر ثورة 25 يناير، مقارنة بـ سعر بورصة الدواجن أمسِ.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الجمعة 27 يناير 2023، في أسواق مصر بجميع المحافظات، سواء سعر البيع جملة وللمستهلك:

شهدت غالبية الأصناف الشعبية للدواجن، استقرارا كبيرا، وتراجعت أسعار الفراخ البيضاء، في ظل أعياد واحتفالات الشرطة، وبعد الارتفاع القياسي في السعر المدة الماضية، إذ وصلت الدواجن البيضاء إلى زيادة أكثر من 35 جنيهًا في الكيلو الواحد المدة الماضية لكنها تراجعت اليوم.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

واصلت بورصة الدواجن الرئيسية اليوم، ثباتها، واستقرت لتظل غالبية الأصناف محافظة على السعر القياسي، بعد أن وصلت الدواجن البيضاء إلى زيادة أكثر من 35 جنيهًا في الكيلو الواحد عن سعرها الطبيعي المدة الماضية ومع منتصف يناير الحالي.

سعر البانيه اليوم

شهد سعر كيلو البانية اليوم، قيمة ما بين 120 و140 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

تراجعت سعر الدواجن البيضاء اليوم، بنحو قيمة 5 جنيهات، ليسجل الكيلو ما بين 40 جنيهًا إلى 55 جنيها في المزرعة، وللمستهلك سجل من 50 إلى 60 جنيها.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم

سجلت الأسعار ما بين 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

طرحت للمستهلك بسعر من 65 جنيهًا وتصل إلى75 جنيهًا، وتباع بـ 55 جنيها جملة في الأقل.

بورصة الكتاكيت اليوم

شهد سعر الكتكوت الساسو اليوم شهد من 5 حتى 20 جنيها.

حقق الكتكوت الأبيض بـ 10 جنيهات

أسعار الفراخ الساسو

طرحت الساسو اليوم استقرارا لتصل إلى سعر ـ55 جنيهًا في المزرعة.

حقق سعرها للمستهلك من 60 جنيهًا حتى 70 جنيه