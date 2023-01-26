انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم الخميس 26 يناير.. مفرح التجار معاه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل سعر الزيت اليوم، الخميس الموافق 26 يناير 2023 استقرارها في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر الزيت أمس، وسعر الزيت أول أمس، كما يرصد الآن في هذا التقرير موقع دوت الخليج سعر طن الزيت لجميع الأنواع، تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، فيما جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الزيت اليوم في مصر