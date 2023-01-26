انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الخميس.. البلطي عامل مفاجأة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 26 يناير 2023، استقرارا مع بَدْء المزاد العلني منذ قليل، بسوق العبور، دون تحرك جديد في غالبية الأصناف الشعبية، من بينها السمك البلطي والبوري والدنيس والجمبري، لتحافظ على السعر القياسي التي وصلت إليه غالبية الأصناف، وتستقر، مقارنة بـ سعر السمك أمس.

تباع أسعار الأسماك اليوم، بشكل مستقر، وزاد إقبال المواطنين على الشراء، بعد زيادة أسعار اللحوم البلدي والدواجن بشكل قياسي، لتنتعش الأصناف الشعبية من الأسماك اليوم، وتعد فرصة لانتعاشة حركة البيع والشراء.

لذا يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر السمك اليوم في سوق العبور.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

يصل سعر سمك قشر البياض اليوم إلى نحو 110 جنيهات للكيلو الواحد.

ويصل قشر البياض إلى 150 جنيها في بعض الأماكن، ويحافظ على ثباته.

سعر سمك الدنيس

استقر سعر السمك الدنيس من 110 إلى 190 جنيهًا في الكيلو الواحد.

سعر كرتونة السمك المجمد

وصل سعر كيلو السمك المجمد إلى نحو 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو جملة.

سعر السمك البوري اليوم

تباين سعر السمك البوري اليوم نحو 75 جنيها للكيلو، في سوق العبور.

واصل سرعه للمستهلك من 75 إلى 90 جنيهًا، ويباع الحجم الصغير 55 جنيها للكيلو.

أسعار الجمبري اليوم

سجل كيلو الجمبري اليوم من 160 حتى 500 جنيه للكيلو الواحد في سوق العبور.

أسعار السمك اليوم البلطي

يباع سعر السمك البلطي، صباح اليوم، بـ 25 جنيهًا للحجم الصغير في سوق العبور.

وطرح سعر البلطي للمستهلك من 30 إلى 45 جنيهًا.

كما يباع سعر البلطي متوسط الحجم بـ 45 إلى 75 جنيهًا للمستهلك.