انت الان تتابع خبر سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم 365.. بكام دلوقتي؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم الأحد 8 يناير 2023، أمام الجنيه المصري، بعد قفزاته المفاجئة طوال المدة الحالية، ليثبت صباح اليوم، مقارنة بسعره أمس، تزامنًا مع توقف حركة التداول المباشر للبنوك والمصارف، بسبب عطلة البنوك والمصارف اليوم، وفي الوقت نفسه تشهد السوق الموازية اضطرابا مقارنة بـ سعر الدولار صباح أمس.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف

“دوت الخليج، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل سعر الدولار اليوم، أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر، وفي السوق الموازية:

استقر سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف، بشكل كبير مقارنة بـ سعر الدولار أمسِ، حيث توقف على آخر ارتفاع له أمس بعد أن وصل إلى زيادة اقتربت من 3 جنيهات حتى الآن.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

شهد الدولار في البنك المركزي نحو الشراء 27.07، وللبيع 27.16 جنيه

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم 365

سجل سعر الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، تراجعا في السوق السواء، على خلفية قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 3%، ومع ارتفاعه بشكل كبير في البنوك العاملة في السوق المصري أمام الجنيه، ليظل سعره في السوق الموازية غير ثابت وينخفض.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 27.06 جنيه للشراء، و27.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 27.06 جنيه للشراء، و27.14جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في أبوظبي الإسلامي

سجل نحو 27.2000 جنيه للشراء، وللبيع 27.2500 جنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib:

سجل نحو 27.1 جنيه للشراء، وعند البيع 27.2 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل نحو 27.1 جنيه للشراء، وعند البيع 27.2 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل نحو 27.15 جنيه للشراء، و27.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل نحو 27.15 جنيه للشراء، و27.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل نحو 27.1 جنيه للشراء، و27.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

سجل 27.15 جنيه للشراء، و27.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك SAAB

سجل نحو 27.15 جنيه للشراء، و27.25.جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC

سجل نحو 27.15 للشراء وعند البيع 27.25 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المتحد

سجل نحو 26.45 جنيه للشراء، و26.55 جنيه للبيع.