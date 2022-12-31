انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في السوق السوداء.. “آخر يوم في 2022” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يواصل سعر الدولار اليوم السبت 31 ديسمبر، تراجعه في السوق السوداء، عقب قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 3%، تباين في البنوك العاملة في مصر، واستقر سعره في بعض البنوك بشكل طفيف مقارنة بأمس.

سعر الدولار اليوم مصر 365 الآن

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 29 ديسمبر، استقرارا كبيرًا في غالبية البنوك المصرية مع بداية التداول غير المباشر (التداول على الإنترنت) لا سيما بعد إجازة البنوك اليوم السبت بسبب العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث سجل سعر الصرف في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 24.72 جنيه للشراء كأعلى سعر له.

سجل سعر الدولار الأمريكي صباح اليوم السبت 31 ديسمبر 2022، استقرارًا في البنك المركزي المصري، حيث شهد نحو 24.68 جنيه للشراء و 24.77 جنيه للبيع مع أول تداول له صباح اليوم.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

تراجع الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت في السوق السواء، وخلال المدة الحالية بعد قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 3%، لتكون ضربة للسوق الموازية، التي تكبدت خسائرها.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل اليوم نحو 24.66 جنيه للشراء، 24.71 للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

ثبت سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه عند 24.66 جنيه للشراء، و 24.71 للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

ثبت سعر جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل إلى 24.74 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

سجل نحو 24.67 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

طرح بـ 24.70 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك سايب

حقق سعر 24.67 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

طرح بـ 24.70 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع

سعر عملة أمريكا في بنك المشرق

سجلـ 24.72 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر

عرض بـ 24.72 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر عند 24.72 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر 24.71 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.