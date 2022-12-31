سعر الدولار اليوم في السوق السوداء.. “آخر يوم في 2022”

رياض - احمد صلاح - يواصل سعر الدولار اليوم السبت 31 ديسمبر، تراجعه في السوق السوداء، عقب قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 3%، تباين في البنوك العاملة في مصر، واستقر سعره في بعض البنوك بشكل طفيف مقارنة بأمس.
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم مصر 365 الآن
سجل سعر الدولار الأمريكي صباح اليوم السبت 31 ديسمبر 2022، استقرارًا في البنك المركزي المصري، حيث شهد نحو 24.68 جنيه للشراء و 24.77 جنيه للبيع مع أول تداول له صباح اليوم.
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء
تراجع الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت في السوق السواء، وخلال المدة الحالية بعد قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 3%، لتكون ضربة للسوق الموازية، التي تكبدت خسائرها.
سعر الدولار اليوم بنك مصر
سجل اليوم نحو 24.66 جنيه للشراء، 24.71 للبيع.
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
ثبت سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه عند 24.66 جنيه للشراء، و 24.71 للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف
سعر العملة الأمريكية في بنك البركة
ثبت سعر جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
وصل إلى 24.74 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر
سجل نحو 24.67 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
طرح بـ 24.70 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك سايب
حقق سعر 24.67 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي القطري
طرح بـ 24.70 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع
سعر عملة أمريكا في بنك المشرق
سجلـ 24.72 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر
عرض بـ 24.72 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
استقر عند 24.72 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
سجل سعر 24.71 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.