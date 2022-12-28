سعر قنطار القطن اليوم الأربعاء 28 ديسمبر.. حبة فوق وحبة تحت

مزاد القطن في كفر الشيخ اليوم

حيث تراوح سعر قنطار صنف جيزة 94 وجيزة 86 ما بين 6500 جنيه إلى 7500 جنيه في الوجه البحري، فيما تراوح سعره لنوع جيزة 95 بالصعيد عند 6250 جنيه، أما صنف جيزة 94 تراوح بين 7050 جنيه إلى 7350 جنيه.

كما تراوح سعر قنطار القطن لصنف جيزة 86 ما بين 6400 جنيه إلى 6500 جنيه في محافظتي كفر الشيخ والغربية، أما بالنسبة لصنف جيزة 96 جاء عند حوالي 8200 جنيه.

سعر القطن المصري

كما تعتمد منظومة تداول القطن الجديدة، على زيادة تنافسيتها عالميا، وكشف التجار بأن ارتفاع القطن بسبب صعود الدولار وارتفاع سعر فتح المزاد، المرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي

أسعار القطن اليوم في الشرقية

وتختلف أنواع القطن التي يتم زراعتها بين أنواع القطع طويل بحري جيزة 94، وزراعة قطن جيزة 97، ويختلف سعر القطن حسب جودته ونوعيته وسعره بين كل منطقة والأخرى.

أخبار القطن اليوم عاجل

فيما سجل سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة وفائقة الطول، ما بين 8200 جنيه، وسجل سعر صنف جيزة 96 مقابل 6000 جنيه في المزاد الأول لجيزة 94.

سعر قنطار القطن اليوم في الشرقية

وتراوح سعر قنطار القطن جيزة 95 في الصعيد بين 6200 جنيه إلى 6250 جنيه حاليا، ومقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الماضي.