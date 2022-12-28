انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الأربعاء 28 ديسمبر.. الطن بيفرح الغلابة معاه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذرة اليوم، الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022، في السوق المصري للطن الواحد، وذلك مقارنة بالأسعار أول الأسبوع الحالي، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، والتي جاءت على النحو التالي.

الذرة البرازيلي

سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 11250 جنيه.

اسعار الذرة الصفراء اليوم

الذرة الأرجنتيني

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 11250 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2022 اليوم

الذرة الروماني

سجل سعر طن الذرة الروماني عند 11700 جنيه.

سعر الذرة الصفراء اليوم

الذرة الأوكراني

سجل سعر الذرة الأوكراني عند 11700 جنيه.

أسعار الذرة اليوم عالميا

انخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية، وهبط عقد مارس 2023 بمقدار 0.25 سنت، ليصل إلى 674.5 سنت للبوشل، وانخفض عقد مايو الآجل 2023 لتداول الذرة بمقدار 0.25 سنت عند 673 سنت للبوشل.

وعلى صعيد أخر، فقد انخفض سعر القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر القمح اليوم

سجل سعر طن القمح بروتين 12.5%، عند مستوى 10700 جنيه.

سجل سعر طن القمح بروتين 11.5%، عند مستوى 10600 جنيه.

سعر كيلو القمح اليوم للمستهلك

وبلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك عند مستوى 25 جنيه اليوم.

أسعار القمح اليوم عالميا

ارتفعت أسعار عقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية، وصعد عقد مارس لتداول القمح بمقدار 3 سنت، وسجل 777.5 سنت للبوشل، وصعد عقد مايو 2023 الآجل لتداول القمح ما مقداره 2.75 سنت، ليرتفع العقد الآجل إلى 783.75 سنت للبوشل.