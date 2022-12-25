انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف.. “انخفض 12 جنيهًا” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الدولار اليوم في مصر 25 ديسمبر، في السوق السوداء بقيمة كبيرة، حيث وصلت التراجع إلى 12 جنيهًا جملة مرة واحدة، على خلفية اجتماع البنك المركزي المصري وقراره رفع أسعار الفائدة 3%، ليتراجع الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية، مع بداية تداول سوق العملات في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2022

وفي المقابل سجل سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، استقرارًا كبيرًا، لا سيما بعد بَدْء عمل البنوك بداية الأسبوع الحالي، وانتهاء العطلة الأسبوعية، ليواصل ثباته، بعد رفع أسعار الفائدة 3% من قبل البنك المركزي المصري.

سجل الدولار اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، نحو 24.69 جنيه للشراء، و24.71 للبيع في البنك المركزي المصري، مع أول تداول للبنوك اليوم بعد انتهاء العطلة الأسبوعية يومي السبت والجمعة.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

تراجعت العملة الأمريكي الأكثر قوة وأهمية في العالم، في السوق الموازية في مصر خلال الساعات الحالية، وبعد قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 3%، لتفقد السوق السوداء 12 جنيهًا جملة واحدة، وبعد أن كان يتم تداول الدولار أمام الجنيه بـ 38 جنيهًا، تراجع إلى 26 جنيهًا، في ضربة كبيرة للسوق السوداء.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، نحو 24.64 جنيه للشراء، 24.69 للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، نحو 24.64 جنيه للشراء، 24.69 للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل نحو 24.68 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

سجل نحو 24.70 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

سجل نحو 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول مصر

سجل نحو24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

سجل نحو 24.68 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك HSBC اتش اس بى سى مصر

سجل نحو24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل نحو 24.72 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

سجل نحو 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل نحو 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل نحو 24.70 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الليرة التركية مقابل الدولار

سجلت صباح اليوم الأحد، في أول تداول للبنوك خلال الأسبوع الحالي، نحو 18.66 ليرة تركية لكل دولار واحد.

سعر الدولار اليوم في السودان

سجل سعر الدولار اليوم في السودان مستوى 580 جنيها في السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، 6230 ليرة للشراء، مقابل 6300 ليرة للبيع.