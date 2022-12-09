انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022: الحديد نزل أكثر من 250 جنيه في الطن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس حيث تجاوز سعره حاجز الـ24 جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري: 19872 جنيهًا، بتراجع 251 جنيهًا. . 2- وصل سعر طن حديد عز إلي 20621 جنيهًا، بزيادة 29 جنيهًا. 3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17،570جنيهًا. 4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17،550 جنيه للطن . 5- وصل سعر طن الأسمنت 1667 جنيهًا، بتراجع 63 جنيهًا 6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1430 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1430 جنيه للطن. 8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل 1400 جنيها للطن