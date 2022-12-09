أسعار اللحوم اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022: زيادة جديدة يا ست الكل اعرفيها من هنا

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 9 ديسمبر لعام 2022، ارتفاعها، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل، رغم ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الأيام الماضيةوتسود حالة الارتفاع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022:
1- سعر كيلو اللحمة الكندوز ما بين 200-230جنيه
2- سعر كيلو اللحمة البقري البلدي وصل إلي 180 جنيه.
3- سعر كيلو اللحمة الجملي من 140 حتي 180 جنيها للكيلو
4- سعر كيلو اللحمة الضأن من 170 حتي 200 جنيه .
5- سعر كيلو اللحمة المفرومة 160-190جنيهًا للكيلو
6- سعر كيلو اللحمة كباب الحلة 170- 200جنيها
7- سعر كيلو اللحمة البتلو من 170 -200 جنيهًا للكيلو
8- سعر كيلو الكبدة 190- 205 جنيهًا للكيلو