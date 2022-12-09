انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022: زيادة جديدة يا ست الكل اعرفيها من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 9 ديسمبر لعام 2022، ارتفاعها، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل، رغم ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الأيام الماضيةوتسود حالة الارتفاع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022: