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سعر السمك اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022: الجمبري نزل 40 جنيه يا ست الكل

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رياض - احمد صلاح - شهد سعر السمك اليوم الأربعاء 7 ديسمبر  2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس.

سعر السمك اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022:

 
 
1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 44 جنيها..

2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا

3- وصل  سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 104 جنيهات.

. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 270 جنيها

5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 84 جنيها.

6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 180 جنيها، بتراجع 40 جنيها

7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 83 جنيها.

وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع الحالي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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