انت الان تتابع خبر عاجل.. سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الخميس.. وصل للقمة أول يوم في ديسمبر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قفز سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 بشكل كبير في جميع الأسواق المحلية، وذلك لأنها من الأشياء التي تأثرت كثيراً بكل العوامل التي توجد حوله، والقفز جاء لأعلي مستوى حيث قدرت قيمة الإرتفاع بـ 30 جنيهاً على الجرام.

كم سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم

وينقب بشكل مستمر ويومي جميع الشباب المقبلين على الزواج عن سعر الذهب، وذلك لأنه في الفترة الأخيرة بشكل مفاجئ وهي من ابرز الأشياء التي فجأت الكثيرين، وابتعد عن شرائه الكثيرين وانتشرت حالة من الركود الكبير في جميع المحلات التي تنتشر بجميع محلات الصاغة سواء المحلية أو العالمية.

سعر الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم

ويعد الذهب عيار 21 من اكثر الأنواع التي تنتشر في كل الأسواق ويقوم بشرائها الكثيرين لأنه يكون له قيمة عن غيره من الأنواع الأخرى، ويضاف إليه الدمغات والمصنعية التي تشكل أهمية كبيرة، وهو قفز بشكل تاريخي في نهاية اليوم لأعلي مستوى له ويتوقع الخبراء أن يستمر على هذا الارتفاع لفترة.سجل سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 24 قيمة 1731 جنيهاً.

سجل سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 21 قيمة 1515 جنيهاً.

سجل سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 18 قيمة 1298 جنيهاً.

سجل سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 14 قيمة 1010 جنيهاً.

سجل سعر الجنيه لذهب اليوم في مصر بعد الزيادة قيمة 12.120 جنيهاً.