انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 : الفراخ بقي ليها صوت عالي في السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.وتشهد أسعار الدواجن والبيض حالة من الاستقرار في هذه الأيام، لم تشهد أي أسعارها أي عملية ارتفاع أو انخفاض طوال الفترة الماضية، علي الرغم من ارتفاع اسعار الأعلاف خلال الأيام الماضية

من جانبه يقدم موقع “دوت الخيج” أسعار الدواجن اليوم الخميس هي كما يلي :