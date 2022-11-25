انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022: انزل هات 2 كليو بلطي يا راجل البيت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر السمك اليوم الجمعة 25 نوفمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس.

سعر السمك اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022: