انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022: انزل هات 2 كليو بلطي يا راجل البيت والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهد سعر السمك اليوم الجمعة 25 نوفمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس.
سعر السمك اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022:
1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 38 جنيها..
2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا
3- ووصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 100 جنيهات
. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 220 جنيها
5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 84 جنيها
6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 150جنيها
7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 86 جنيها.
وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع القادم.