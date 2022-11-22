انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022: البقري على قد الفلوس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر لعام 2022، عن أسعار أمس، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل، رغم ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الأيام الماضيةتسود حالة التراجع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022: