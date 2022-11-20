انت الان تتابع خبر سعر قنطار القطن اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022: جيزة 94 بـ 4800 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر قنطار القطن اليوم الأحد الموافق 20 نوفمبر 2022، حالة من التباين خلال تعاملات اليوم في الكثير من الأسواق داخل جهورية مصر العربية، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.وأوضح عدد من التجار أن أسباب تذبذب سعر قنطار القطن اليوم يرجع إلي زيادة الطلب العالمي على القطن ، وصعوده في البورصة العالمية وأيضا تأجيل المزاداتوأوضح عدد من التجار أن أسباب تذبذب سعر قنطار القطن اليوم يرجع إلي زيادة الطلب العالمي على القطن ، وصعوده في البورصة العالمية وأيضا تأجيل المزادات

سعر قنطار القطن اليوم الأحد20نوفمبر 2022:

1- تراوح سعر قطن جيزة 94 من 4400 إلى 4800 جنيها.

2- ترواح سعر قنطار القطن في الوجه البحري “جيزة 94 ، وجيزة 97” في المزادات 4500 جنية.

3- بلغ سعر قنطار القطن في الوجه القبلي والصعيد “جيزة 95 ، وجيزة 97” في المزادات 3500 جنيه إلى 3800 جنيه خلال الفترة الحالية .