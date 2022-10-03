انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأثنين 3 أكتوبر 2022 في سوق العبور: كله عند هبوط حاد في الدورة الدموية والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأثنين 3 أكتوبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس السبت.
أسعار الأسماك اليوم الأثنين 3 أكتوبر 2022:
1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 35 جنيها. بتراجع جنيه
2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا.
3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 104 جنيهات.، بانخفاض 6 جنيهات، .
4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 185 جنيها، بتراجع 30 جنيها..
5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 70 جنيها بتراجع 4 جنيهات
6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 170 جنيها، بارتفاع 20جنيها.
7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 85جنيها، .
وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في أول الأسبوع الحالي.