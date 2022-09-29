طلبات إعانة البطالة الأمريكية تخالف التوقعات وتتراجع إلى 193…

دبي - احمد فتحي في الخميس 29 سبتمبر 2022 08:10 مساءً - سي ان بي سي _ خالفت طلبات إعانة البطالة الأمريكية هذا الأسبوع، التوقعات وتراجعت إلى 193 ألف طلب من مستوى معدل عند 209 آلاف طلب خلال الأسبوع الماضي، وذلك مقابل توقعات بارتفاعها إلى 215 ألف طلب.

وكانت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة قد ارتفعت إلى 213 ألف طلب مقابل توقعات بـ 218 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي بـ 22 سبتمبر.\

وكانت الطلبات سجلت 208 ألف طلب في الأسبوع المنتهي 17 سبتمبر الجاري.