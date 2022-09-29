انت الان تتابع خبر مستجدات سعر الذهب في السوق المحلي .. ارتفاع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت النشرة اليومية الصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، بواقع 30 قرشاً للغرام الواحد.



وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 34,20 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.



كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 40,30 و 30,50 دينارا على التوالي.



ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.