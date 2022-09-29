انت الان تتابع خبر شبهات تخريب بعد اكتشاف تسرب جديد للغاز بنورد ستريم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اكتشف حرس السواحل السويدية تسرب رابع للغاز من خط أنابيب نورد ستريم المتضرر في وقت سابق هذا الأسبوع، وفق المتحدثة باسم خفر السواحل جيني لارسون لصحيفة سفينسكا داجبلاديت.



ويشتبه الاتحاد الأوروبي في وجود عمل تخريبي وراء تسرب الغاز من خطوط الأنابيب الروسية أسفل سطح البحر إلى أوروبا ووعد برد "قوي" على أي تعطيل متعمد للبنية التحتية للطاقة.



وأوضحت لارسون للصحيفة في وقت متأخر الأربعاء "اثنان من مواضع التسرب (الأربعة) في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد". والآخران يقعان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمرك.