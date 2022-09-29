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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال: نسعى إلى إعادة إحياء شركة النقل والهندسة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 29 سبتمبر 2022 03:12 مساءً - رنا ممدوح _ استقبل محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة، ميكيلي كواروني السفير الإيطالي في القاهرة، يرافقة ممثلى إحدى كبريات الشركات الإيطالية العالمية العاملة في مجال إنتاج إطارات السيارات.
وأكد محمود عصمت أن هناك مجالات عديدة يمكن من خلالها التعاون مع الجانب الإيطالي، وفى مقدمتها صناعة إنتاج الإطارات، إلى جانب مجالات أخرى مثل صناعة الأسمدة والغزل والنسيج والصناعات المعدنية والإنتاج الزراعي.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى حرص الوزارة وسعيها إلى إعادة إحياء شركة النقل والهندسة، والتوسع في مجال صناعة إطارات السيارات لسد احتياجات السوق المحلية، في إطار سياسة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا لتقليل الفجوة الاستيرادية و احلال الواردات.
وأوضح الوزير أن هناك دراسات أولية ومؤشرات تم استعراضها ومناقشتها مع السفير الإيطالي والوفد المرافق له.
ومن جانبه، اثنى السفير الإيطالي على جاهزية وزارة قطاع الأعمال العام بمشروعات في مجالات متعددة، وسرعة الاستجابة للتعاون مع الاستثمار الأجنبي.
يشار إلى أن هذا اللقاء هو الثاني لوزير قطاع الأعمال العام مع السفير الإيطالي خلال الأيام القليلة الماضية.
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