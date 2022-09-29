ستاندرد آند بورز: بريطانيا تشهد ركودا اقتصاديا معتدلا منذ…

دبي - احمد فتحي في الخميس 29 سبتمبر 2022 11:13 صباحاً - سي إن بي سي_ أكدت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال أن بريطانيا في خضم ركود اقتصادي معتدل عن إجمالي العام الجاري، إذ تستعد أوروبا لمواجهة شتاء صعب وسط زيادة مخاطر الائتمان.

وقالت ستاندرد آند بورز، في تقرير صادر أمس الثلاثاء: “تواجه أوروبا صعوبات وحالة من عدم اليقين الجيوسياسي، وسط زيادة شهية المخاطرة السياسية لدى روسيا عقب خسائرها لأراض أوكرانية، إلى جانب أسعار الطاقة الباهظة التي تحفز التضخم”.

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة في خضم ركود معتدل بدأ بالفعل في الربع الثاني، ويستمر طوال أربعة فصول متتالية، إذ تواجه الأسر تضخماً عند 9.9% وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الشتاء.

ويرى التقرير أن تدابير الدعم المالي التي طبقتها الحكومة البريطانية ستحمي بشكل كبير ميزانيات الأسر من ضغوط التضخم الكبيرة في فصل الشتاء.

وتشير توقعات ستاندرد آند بورز إلى أن بنك إنجلترا سيرفع الفائدة من 2.25% إلى 3.25% بحلول فبراير العام المقبل.

فيما تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لبريطانيا بنحو 3.3% في 2022، قبل أن ينكمش بنسبة 0.4% في 2023.

ولفتت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سيتوقف عن النمو في الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من 2023.