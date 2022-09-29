رئيس الوزراء يرحب بعقد منتدى أعمال مصري قطري

دبي - احمد فتحي في الخميس 29 سبتمبر 2022 10:14 صباحاً - التقى دكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، اليوم الأربعاء، السفير سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية.

واستهل سفير قطر اللقاء، بنقل تحيات الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الداخلية القطري، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، وتمنياته بالتوفيق للحكومة المصرية.

وأعرب السفير القطري عن سعادته البالغة بما شهدته العلاقات الثنائية بين مصر وقطر، خلال عام واحد منذ توليه منصب السفير، من تطورات إيجابية، خاصة ما تم من زيارتين على مستوى القمة؛ الأولى قام بها إلى مصر سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والثانية قام بها إلى الدوحة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن شكره للشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الداخلية القطري، طالباً نقل تحياته للشيخ خالد، وتطلعه للقائه في أقرب فرصة مناسبة.

وأكد رئيس الوزراء بشأن العلاقات المصرية القطرية، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالأشقاء القطريين المهتمين بالاستثمار في مصر.

وأضاف مدبولي أنه يتابع بصفه شخصية كافة الملفات الخاصة بالمستثمرين، وسيتم تذليل أية عقبات تواجههم، مُبدياً ترحيبه بعقد منتدى أعمال مصري – قطري في موعد يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.