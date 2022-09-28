انت الان تتابع خبر سعر طن الأرز الأبيض اليوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022 : قرب على 13 باكو والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهد سعر طن الأرز الأبيض اليوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022، تباين في الكثير من الأسواق بجميع محافظات جمهورية مصر العربية بعد عملية الارتفاع خلال الفترة الماضية .وانخفضت سعر طن الارز الشعير اليوم على المستوي العالمي، وذلك بعد بدء جلسة تداول في بورصة شيكاغو التجارية وذلك بسبب العقود الآجلة للأرز.
سعر طن الأرز الأبيض اليوم الأربعاء:
1- الأرز الأبيض البلدي “عريض الحبة” بلغ سعر الطن 12,800 جنيه.
2- الأرز الأبيض البلدي “رفيع الحبة”، بلغ سعر الطن 12,000 جنيه
سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء:
1- عريض الحبة بلغ سعر الطن 9100 جنيه.
2- رفيع الحبة بلغ سعر الطن 8700 جنيه.
أسعار الأرز في الأسواق اليوم الأبعاء:
بلغ سعر كيلو الأرز 12 لـ 15 جنيهاً