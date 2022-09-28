انت الان تتابع خبر سعر طن الأرز الأبيض اليوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022 : قرب على 13 باكو والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر طن الأرز الأبيض اليوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022، تباين في الكثير من الأسواق بجميع محافظات جمهورية مصر العربية بعد عملية الارتفاع خلال الفترة الماضية .وانخفضت سعر طن الارز الشعير اليوم على المستوي العالمي، وذلك بعد بدء جلسة تداول في بورصة شيكاغو التجارية وذلك بسبب العقود الآجلة للأرز.

سعر طن الأرز الأبيض اليوم الأربعاء: