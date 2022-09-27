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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عشماوي: استثمارات المخزن الاستراتيجي الواحد تفوق مليار جنيه من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 07:12 مساءً - إسلام سالم – قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن استثمارات المخزن الاستراتيجي الواحد تفوق مليار جنيه، على أن تستغرق عمليات البناء من 18 إلى 24 شهر.
وأوضح عشماوي، خلال مراسم توقيع عقود إنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية، أن المخازن الاستراتيجية ستوفر في الفاقد والهالك من السلع بشكل كبير بما يزيد من الكميات المطروحة من السلع بالأسواق، مضيفًا وفي النهاية يستفيد المواطن من توافر السلع بسعر مناسب.
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