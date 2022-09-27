رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع مستقبل مصر

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 12:12 صباحاً - دوت الخليج – عقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مستقبل مصر.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية المشروع بالنظر لكونه “مشروعًا استراتيجيًا يتسق وجهود الدولة لزيادة الرقعة الزراعية، وكذا تحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب مساهمة هذا المشروع في تعظيم فرص الإنتاج الزراعي بجودة عالية، وفتح فرص للتصدير”.

وأشار بهاء الغنام، مدير مشروع مستقبل مصر، إلى التنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتنفيذ مشروع للثروة الحيوانية بطاقة تصل إلى 40 ألف رأس ماشية، بواقع 20 ألف رأس ماشية للمزرعة الواحدة.

وعرض مدير مشروع “مستقبل مصر”، خلال الاجتماع، عددًا من المطالب من الوزارات المعنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة من هذا المشروع “التنموي الضخم”، منها ما يتعلق بسرعة توصيل خدمات الاتصالات للمشروع، وكذا توفير محطة للقطارات به، بالتنسيق مع وزارة النقل، إلى جانب التنسيق لإنشاء مستشفى “اليوم الواحد” بنطاق المشروع.

وكلف رئيس الوزراء، الوزارات المعنية بالعمل على توفير هذه الاحتياجات بالمشروع، بما يسهم في توافر البنية التحتية، والخدمات المختلفة به.

حضر الاجتماع:،الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

كما شارك في الاجتماع: اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادي، وبهاء الغنام، مدير مشروع “مستقبل مصر”، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.