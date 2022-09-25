ظهرت البورصة العالمية بمفهومها ووظائفها الحالية لأول مرة عام 1602 في العاصمة الهولندية أمستردام، حيث نشأت شركة داتش إيست إنديا (VOC) في مجال طرح الأسهم للمستثمرين من أجل تمويل أنشطتها التجارية.

وقد سبق ذلك ظهور شكل آخر من البورصة عام 1531 في مدينة أنتويرب البلجيكية، إلا أنها لم تكن من أجل تداول الأسهم، وإنما كان عبارة عن تجمع للسماسرة من أجل إصدار الديون.

وقد تطورت البورصة العالمية على مدار 500 عام لتصبح الآن أسواق عالميا ضخمة تضم آلاف الشركات وملايين المساهمين والمستثمرين في الأسهم المختلفة.

كيف تعمل البورصة العالمية

البورصة العالمية أو سوق الأوراق المالية هي سوق ذات قواعد منظمة تتيح للمستثمرين حول العالم التداول في الأدوات المالية مثل الأسهم والسندات وكذلك السلع، والأصول التي يتم تداولها ليست أصول حقيقية وإنما أصول مالية وأوراق وسندات يتم طرحها من خلال الشركات للاكتتاب العام ليتمكن المساهمين العاميين من شرائها.

وتتحدد أسعار الأسهم في البورصة العالمية بناءا على مدى تدفق العرض والطلب، إضافة إلى تأثير العوامل الاقتصادية والظروف السياسية المختلفة على حركة أسعار الأسهم بشكل عام. فلا شك أن التحليل الاقتصادي والسياسي ضروري جدا لمتابعه أسعار الأسهم

أهم البورصات العالمية

هناك العديد من البورصات العالمية والتي تشكل قيمتها السوقية مجتمعة ما يقرب من 95 تريليون دولار أمريكي، وتتمثل البورصات العالمية الأهم والأكبر قيمة سوقية في:

بورصة نيويورك

تعد بورصة نيويورك (NYSE) أهم بورصة في العالم والتي يشارك في بثها رجال أعمال و شخصيات اقتصادية بارزة عالمياً، وقد تأسست بورصة نيويورك في عام 1817، وتبلغ قيمتها السوقية حاليا 28.24 تريليون دولار، وتضم 2300 شركة متداولة.

بورصة ناسداك

بورصة ناسداك "NASDAQ" والتي تسمى أيضا بالرابطة الوطنية للأسعار الآلية لتجار الأوراق المالية" تأسست في عام 1971 في مدينة نيويورك، وتعد ناسداك هي البورصة العالمية الإلكترونية الأولى في العالم، وتنحصر الشركات المتداولة في بورصة ناسداك في الشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا في السوق الأمريكي.

بورصة شنغهاي

تبلغ القيمة السوقية لبورصة شنغهاي حاليا حوالي 7.77 تريليون دولار أمريكي ، مما يجعلها ثالث أكبر وأهم بورصة عالمية.

بورصة يورونكست

تعد أقدم بورصة في العالم من حيث تاريخ التأسيس الذي يرجع إلى عام 1602 في العاصمة الهولندية أمستردام، وكانت تسمى في البداية "شركة الهند الشرقية الهولندية للتجارة" وكانت في البداية تعمل في بورصة السلع، وقد تم دمجها عام 1997 مع بورصة الخيارات الأوروبية (EOE)، ثم تم دمج آخر مع بورصة بروكسل و بورصة باريس عام 2000 لتصبح بورصة يورونكست الأهم أوروبيا وضمن ألأكبر قيمة عالميا.

بورصة طوكيو

تعد بورصة طوكيو (TSE) أو كما أصبحت تعرف بمجموعة اليابان للصرافة عقب اندماجها مع بورصة أوساكا عام 2013 هي أكبر بورصة في في دولة اليابان، وقد تأسست في عام 1878.، وتضم بورصة طوكيو3500 شركة مدرجة ، وتبلغ قيمتها السوقية حاليا 2021 6.68 تريليون دولار أمريكي.

بورصة هونغ كونغ

تأسست في البداية تحت مسمى جمعية متداولين الأسهم والأوراق المالية بهونغ كونغ عام 1891 وتم تغيير إسمها ليصبح بورصة هونغ كونغ عام 1914.، وتضم حوالي 2100 شركة مدرجة، وتبلغ قيمتها السوقية 5.82.

بورصة شينزين

تعد بورصة شنزين الصينية ((SZS هي أحد بورصات الصين الثلاث التي تعمل بشكل مستقل، وبالرغم من أنها بدأت عملها حديثا في عام 1990 إلا أنها أصبحت أحد أهم البورصات العالمية وتضم 1300 شركة مدرجة وقيمة سوقية تصل إلى 5.76 تريليون دولار أمريكي.

بورصة لندن

تعد بورصة لندن (LSE) أحد أقدم البورصات في العالم والتي بدأت عام 1698 كنشرة صحفية لتغطية أسعار السوق ثم اتجهت عام 1801 إلى العمل في تسهيل شراء و بيع الأسهم ، وقد اندمجت مع البورصة الإيطالية عام 2007، وتضم بورصة لندن حوالي 3000 شركة مدرجة وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 3.8 تريليون دولار أمريكي.

بورصة بومباي

تم تأسيس بورصة بومباي (BSE) في الهند عام 1875 كأول سوق لتداول الأسهم في قارة آسيا، وتضم بورصة بومباي حوالي 5000 شركة مدرجة وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 3.43 تريليون دولار أمريكي.

10- بورصة تورنتو

تأسست بورصة تورنتو (TSX) في كندا عام 1852 كشركة تابعة لمجموعة TMX، وتضم حاليا حوالي 2207 شركة، وتبلغ قيمتها السوقية ما يزيد عن 3.32 تريليون دولار أمريكي.

11- البورصة السعودية (تداول)

تعتبر البورصة السعودية (تداول) أحد أهم البورصات العالمية والأكبر من حيث القيمة السوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالرغم من أنها تأسست حديثا في عام 2007 كسوق مالي رسمي فإنها تضم الآن 203 شركة مساهمة.

12- بورصة فرانكفورت

تعد بورصة فرانكفورت Xetra / Börse Frankfurt Stock Exchange المملوكة حاليا لمجموعة Deutsche Börse AG التي استحوذت عليها في عام 1993 هي أهم البورصات العالمية، وقد تأسست عام 1585، وتعمل حاليا بنظام التداول الإلكتروني الكامل الخاص بها، وتبلغ القيمة السوقية لبورصة فرانكفورت حاليا حوالي 2.52 تريليون دولار أمريكي.