ستاندرد آند بورز: الاقتصاد الألماني يتجه نحو الركود خلال…

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 سبتمبر 2022 01:12 صباحاً - سي إن بي سي عربية – أكدت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال التصنيف الائتماني لألمانيا عند AAA/A-1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة في التقرير الصادر أمس الجمعة أن مرونة الاقتصاد الألماني والكفاءة المؤسسية لديها سيسمحوا لها بامتصاص التداعيات غير المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية بما في ذلك صدمة أسعار الطاقة.

وأضاف التقرير أن اقتصاد ألمانيا الغني والمتنوع وعبء الدين والعجز العام المعتدل لديها يشكل حاجزا أمام الصدمات.

ورغم ذلك أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الألماني يتجه نحو الركود خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأن الناتج المحلي الإجمالي قد ينكمش بنحو 0.3% حتى 2023.