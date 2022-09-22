انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022: الحديد والأسمنت خاصموا بعض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الانخفاض التي شهدها سعر الدولار أمس الأربعاء حيث وصله سعره إلي 19.15جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022: