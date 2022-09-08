انت الان تتابع خبر انخفاض جنوني وغير مسبوق لسعر الذهب اليوم في السعودية الخميس 8 سبتمبر 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس 8 سبتمبر، شاهد سعر المعدن الأصفر بداية تعاملات اليوم في محلات الذهب بالمملكة العربية السعودية، انخفاض طفيف عن ختام تعاملات أمس الأربعاء.

سعر الذهب اليوم في السعودية

ويستعرض لكم نجوم مصرية، سعر المعدن الأصفر اليوم الخميس في محالات الذهب بالسعودية آخر تحديث، حيث تختلف الأسعار المعروضة من محل إلى آخر حسب المنطقة.

جرام الذهب عيار 24: سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية نحو 207.57 ريال.

جرام الذهب عيار 22: وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية نحو 190.28 ريال.

جرام الذهب عيار 21: سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية نحو 181.63 ريال.

جرام الذهب عيار 18: سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية نحو 155.68 ريال.

جرام الذهب عيار 14: سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية نحو 121.08 ريال.

جرام الذهب عيار 12: سجل سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية نحو 103.79 ريال.