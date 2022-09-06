انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022: الحديد والأسمنت وقعوا مع بعض والان مع التفاصيل

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17711 جنيهًا، بتراجع 144 جنيهًا . 2- وصل سعر طن حديد عز إلي 18205 جنيهات، بتراجع 151 جنيهًا 3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17570 جنيها للطن. 4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17,900 جنيه للطن 5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلي 1428 جنيهًا، بتراجع 18 جنيهًا. 6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن. 8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن

رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها سعر الدولار أمس الأثنين حيث وصله سعره إلي 19.18جنيه,