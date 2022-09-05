أسعار الغاز في أوروبا ترتفع 30% إلى نحو 2900 دولار بعد توقف…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 03:11 مساءً - روسيا اليوم _ ارتفع سعر الغاز في أوروبا بنسبة 30% في بورصة ICE للعقود الآجلة إلى نحو 2900دولار بعد إعلان مجموعة جازبروم الروسية الجمعة وقف إمدادات الغاز تماما عبر خط أنابيب نورد ستريم.

وارتفع سعر الغاز في بورصة ICE للعقود الآجلة إلى 2855 دولارا لكل ألف متر مكعب منذ بداية التداول اليوم الاثنين، بينما أغلق التداول يوم الجمعة عند 2213 دولارا.

وأعلنت غازبروم الجمعة أن إمدادات الغاز عبر نورد ستريم التي كان من المقرر استئنافها السبت بعد عملية صيانة، ستتوقف “بالكامل” إلى حين إصلاح توربين في خط الأنابيب الأساسي لتموين أوروبا.

واعتبرت شركة سيمنز إينرجي المصنعة للتوربين هذا التوقف غير مبرر من الناحية الفنية.