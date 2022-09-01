انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022: حديد عز نزل أكثر من 300 بلبل والان مع التفاصيل

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17824 جنيهًا، بزيادة 99 جنيهًا. 2- وصل سعر طن حديد عز إلي 17824 جنيهًا، بتراجع 313 جنيها 3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17570 جنيها للطن. 4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17,900 جنيه للطن 5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلي 1430 جنيهًا، بزيادة 42 جنيهًا. 6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن. 8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها سعر الدولار أمس الأربعاء حيث وصله سعره إلي 19.18جنيه,