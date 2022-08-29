انت الان تتابع خبر سعر جرام الفضة اليوم .. انخفضت جداً في مصر اللي عايز يشتري يلحق والان مع التفاصيل

سعر جرام الفضة اليوم في مصر انخفض

رياض - احمد صلاح - شهد سعر جرام الفضة اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022 انخفاض كبير في كل المحلات المخصصة لبيعها في مصر، وهي من أكثر المعادن التي يلجأ الشباب والبنات لشرائها حالياً بعد ارتفاع أسعار الذهب كثيراً بجميع أشكاله وأنواعه وأحجامه وأعيرته المختلفة.

وانخفض كثيراً سعر أونصة الفضة لـ 364.038 جنيه في تداولات اليوم، وعيار 999 سعر الجرام منه وصل لـ 11.68، وفي ظل الانخفاض الكبير يلجأ الكثيرين لشراء منه الكثير من الأشكال والأنواع المختلفة، ومنها الفضة الإيطالي والإسترليني والبريطاني، ويتم شراء منها الكثير من المشغولات المختلفة التي تناسب جميع الأذواق سواء للشباب أو البنات بشكل مستمر، وتقدم كنوع من أنواع الهدايا الراقية.

سعر أونصة الفضة سجل 957.400 جنيهاً.

سعر جرام الفضة النقية عيار 999 سجل 12.87 جنيهاً.

سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 سجل 12.34 جنيهاً.

سعر جرام الفضة الإسترليني عيار 925 سجل 11.91 جنيهات.

سعر جرام فضة العملات عيار 900 سجل 11.59 جنيهات.

سعر جرام فضة المجوهرات عيار 800 سجل 10.30 جنيهات.

سعر جرام الفضة عيار 880 سجل 11.33 جنيهات.

سعر جرام الفضة اليوم للشراء 13.00 جنيهاً.

سعر أونصة الفضة اليوم للشراء 404.964 جنيهاً.

سعر سبيكة الفضة 50 جرام للشراء 650.03 جنيهاً.

سعر سبيكة الفضة 100 جرام للشراء 1،300.06 جنيهاً.

سعر سبيكة الفضة 200 جرام اليوم للشراء 2،600.13 جنيه.

سعر سبيكة الفضة 250 جرام للشراء 3.250.16 جنيه.

سعر سبيكة الفضة 500 جرام للشراء 6.500.32 جنيه.

سعر سبيكة الفضة 1 كيلو للشراء الجديد 13.000.64 جنيه