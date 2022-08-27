ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ترتفع إلى أعلى مستوياتها…

دبي - احمد فتحي في السبت 27 أغسطس 2022 11:06 صباحاً - وكالات _ أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الجمعة، ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أغسطس الحالي إلى أعلى مستوياته منذ 3 شهور، في ظل تراجع توقعات معدل التضخم للعام المقبل.

وارتفع مؤشر جامعة ميشيغان الأمريكية لثقة المستهلكين في قراءته النهائية للشهر الحالي إلى58.2 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو الماضي مقابل 51.5 نقطة خلال يوليو الماضي. ويتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بمعدل 2.9% سنوياً من الخمس إلى العشر سنوات المقبلة، وهو نفس مستوى توقعات الشهر الماضي. كما يتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل بمعدل 4.8%، وليس بمعدل 5.2% كما كانوا يتوقعون في الشهر الماضي.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء اليوم، الجمعة، عن جوان هسو المشرفة على الدراسة في جامعة ميشيغان، القول إن التحسن في الثقة حدث في مختلف الفئات العمرية والتعليمية والدخول والمناطق والاتجاهات السياسية، ويمكن إرجاعه إلى تراجع حِدّة معدل التضخم مؤخراً.

يأتي ذلك فيما يعاني الأمريكيون من أعلى معدل تضخم منذ عشرات السنين، بما يتجاوز معدل النمو في الأجور، مع ارتفاع أسعار الفائدة. وفي حين تراجعت أسعار الوقود، ما خفف حِدّة الضغط على المستهلكين، استمرت أسعار الغذاء وإيجارات المساكن في الارتفاع الشديد، وهو ما يزيد المعاناة من ارتفاع تكاليف المعيشة للأمريكيين.