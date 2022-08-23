حكاية خفض سعر الدولار في 15 سبتمبر.. سر تصريحات الحسيني

انت الان تتابع خبرحكاية خفض سعر الدولار في 15 سبتمبر.. سر تصريحات الحسيني والان مع التفاصيل

حكاية خفض سعر الدولار في 15 سبتمبر يكشفها الحسيني

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، وهذا بعدما وصل سعر الدولار لـ 19.15 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، ووصل لأقل مستوى للشراء في بنك السويس وأصبح 19.08 جنيه واعلى مستوى للبيع عند 19.18 جنيه، وينتظر الكثير من المصريين انخفاض الدولار في الشهر القادم بالتحديد يوم 15 سبتمبر القادم، وهذا طبقاً لما صرح به الإعلامي يوسف الحسيني في برنامجه “التاسعة” الذي يبث على القناة الأولى.

ووجه الإعلامي يوسف الحسيني رسالة للمصريين بسرعة تبديل مدخراتهم من الدولار والعملة الصعبة، قبل يوم 15 سبتمبر، وأكد على أن الفترة المقبلة ستشهد التدفقات الاستثمارية على مصر، وقال “نصيحة لوجه الله، اللي عنده دولار يطلعه ويوديه البنك قبل 15 سبتمبر، محبة وجدعنه مني الحق”.

رسالة يوسف الحسيني للمصريين حول الدولار

وقال يوسف الحسيني “زمان محدش سمع الكلام، وبعدها الجميع جري يغير الدولار في البنك، طيب إلحقوا نفسكوا قبل 15 سبتمبر، والحقوا كمان مدينة العلمين الجديدة، في إشارة لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي زعماء وقادة العرب في مدينة العلمين الجديدة وأنه بمثابة ختم أن هذه المدينة ليست مصيفيه فقط، وإنما مدينة متكاملة، وأن الرئيس السيسي بيقول للمصريين اتفضلوا عيشوا في العلمين الجديدة، طول السنة فيها شغل وحركة وتعليم”.

واستكمل قائلاً “أن من يعتبر مدينة العلمين الجديدة للأغنياء فقط مش فاهم حاجة، حيث إنها مدينة لكل فئات المجتمع، ومش هقدر أتكلم عن حجم المبيعات بها عشان اللهم لا حسد، وتحيا مصر ألف ألف مرة كل ده لكل المصريين.. بحر ربنا لخلق ربنا، الساحل الشمالي لكل المصريين”.

سعر الدولار اليوم