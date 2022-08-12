قرار جمهوري بتعيين وليد جمال الدين رئيسا لهيئة منطقة قناة…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 12 أغسطس 2022 09:11 مساءً - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً بتعيين وليد جمال الدين رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك لمدة عام، اعتباراً من اليوم 12 أغسطس.

يذكر أن وليد جمال الدين كان يشغل منصب المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس من يناير 2020 ثم نائباً لرئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج بقرار جمهوري صدر في مايو 2022.

ويعد خبيراً استثمارياً تنفيذياً متمرساً يتمتع بخبرة لأكثر من 25 عاماً في إدارة الاستثمار، فضلاً عن أن لديه سجلاً حافلاً في مجال الاستثمار المصرفي وإدارة الأموال والتطوير العقاري.

وتسعى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة الحالية بتنفيذ خطتها الاستراتيجية 2020-2025 والتي تهدف إلى توطين صناعات مستهدفة تعزز من تنافسية الهيئة عالمياً بجانب سد احتياجات الأسواق الإقليمية من هذه الصناعات، فضلاً عن المجهودات التي بُذلت خلال الفترة الماضية في قطاع الوقود الأخضر لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية تزامناً مع استضافة مصر لقمة تغير المناخ COP27 نوفمبر المقبل.