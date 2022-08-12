مال وأعمال

إثيوبيا تعلن عن اكتمال الملء الثالث لخزان سد النهضة

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إثيوبيا تعلن عن اكتمال الملء الثالث لخزان سد النهضة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 12 أغسطس 2022 06:11 مساءً - سي ان بي سي _ أعلنت إثيوبيا اليوم الجمعة،عن اكتمال الملء الثالث لخزان سد النهضة .

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يذكر أن الحكومة أعلنت أمس الخميس، عن بدء التوربينات الثانية لسد النهضة الإثيوبي في توليد الطاق، والذي تبلغ طاقته الحالية 375 ميغاواط.

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وصرح مدير مشروع سد النهضة كيفل هورو بأن إجمالي عملية البناء المدني للمشروع وصل إلى 95%، بينما بلغت الأعمال الكهربائية 61%.

كما شدد على أن إجمالي عملية بناء مشروع السد وصل الآن إلى 83.3% مشيراً إلى أن الجهود جارية لاستكمال المشروع خلال العامين ونصف العام القادمين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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