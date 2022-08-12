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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إثيوبيا تعلن عن اكتمال الملء الثالث لخزان سد النهضة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 12 أغسطس 2022 06:11 مساءً - سي ان بي سي _ أعلنت إثيوبيا اليوم الجمعة،عن اكتمال الملء الثالث لخزان سد النهضة .
يذكر أن الحكومة أعلنت أمس الخميس، عن بدء التوربينات الثانية لسد النهضة الإثيوبي في توليد الطاق، والذي تبلغ طاقته الحالية 375 ميغاواط.
وصرح مدير مشروع سد النهضة كيفل هورو بأن إجمالي عملية البناء المدني للمشروع وصل إلى 95%، بينما بلغت الأعمال الكهربائية 61%.
كما شدد على أن إجمالي عملية بناء مشروع السد وصل الآن إلى 83.3% مشيراً إلى أن الجهود جارية لاستكمال المشروع خلال العامين ونصف العام القادمين.
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