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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد البريطاني ينكمش 0.1% في الربع الثاني مع تنامي مخاوف… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 12 أغسطس 2022 04:12 مساءً - _ انكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من عام 2022، حيث اشتدت أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.
وأظهرت الأرقام الرسمية التي صدرت اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا انكمش بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي، أقل من توقعات المحللين بانكماش بنسبة 0.3%.
ويأتي تلك النتائج بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% في الربع الأول من العام.
وحذر بنك إنجلترا المركزي الأسبوع الماضي من أنه يتوقع دخول الاقتصاد البريطاني أطول فترة ركود له منذ الأزمة المالية العالمية في الربع الرابع، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته ويتجاوز نسبة 13% في أكتوبر.
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