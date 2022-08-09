انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأربعاء : الأصفر نزل الخامس. والان مع التفاصيل

أسعار الذهب اليوم في مصر:

رياض -احمد صلاح- تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2022، عقب انخفاض أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الأثنين، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 4 أشهر.

عيار 14 سجل 719 جنيهًا للجرام.

عيار 18 سجل 912.5 جنيهًا للجرام.

عيار 21 سجل 1065 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 1217جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب:

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8520 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم عالميًا:

وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1777 دولارًا للأوقية وذلك بسبب انخفاض سعر الدولار، لاسيما وأن الدولار والذهب يسريان في اتجاهين عكس بعضه